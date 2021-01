Barzaghi: “Sponsor Inter, ecco con chi si può chiudere. Zhang smentisce cessione ma…”

Ha fatto molto rumore l’indiscrezione raccontata dal Corriere dello Sport in merito ad una possibile cessione dell’Inter da parte di Suning. Il club ha poi smentito categoricamente la notizia con un comunicato, su cui si è soffermata SportMediaset: “La cessione del club è un’eventualità priva di ogni fondamento, appena smentita dall’Inter con un comunicato ufficiale, ma che non si può comunque escludere dopo il giro di vite imposto dal governo cinese sugli investimenti all’estero nel calcio.

Steven Zhang sta cercando soprattutto liquidità per rifinanziare il bond da 375 milioni in scadenza nel 2022 e ovviare ai mancati incassi da stadio e attutire così gli effetti della crisi. Sta quindi provando a chiudere con Evergrande per il nuovo sponsor di maglia, che possa garantire almeno 30 milioni a stagione. In un quadro così difficile, in viale della Liberazione devono pensare alla riduzione dei costi: ciò non vuol dire che se si presenteranno occasioni a costo zero come il Papu Gomez, l’Inter non le possa cogliere. Ma è necessaria la cessione di Eriksen, per il quale mancano offerte concrete”, spiega l’emittente.