Bastoni: “Ci provo sempre con Barella, se non gliela passo si incazza e provo”

Alessandro Bastoni, autore del passaggio vincente che ha portato Barella al primo gol della gara col Benfica, ha parlato - come miglior giocatore della serata - ai microfoni di Skysport: «Forse nelle ultime due partite prima di questa non abbiamo raccolto quanto creato. Abbiamo analizzato le gare fatte e siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio che non arrivava. Sono orgoglioso dei ragazzi e della prestazione che abbiamo fatto».

La giocata è collaudata. Lo vedo sempre fare i movimenti utili per la squadra e se non gliela do si incazza, quindi io ci provo sempre. Se viene come stasera ben venga.