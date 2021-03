Barella e Bastoni oro per Inter e Italia: ecco quanto valgono adesso

Il focus proposto dal Corriere dello Sport a proposito dei giovani nerazzurri

Il Corriere dello Sport si sofferma sul loro percorso di crescita: "Mancini, rispetto alla primavera scorsa, infatti può adesso puntare su un Bastoni che ancora non aveva e che adesso è titolare dell’Inter, con una finale di Europa League alle spalle; su un Barella divenuto uno dei giocatori di punta del campionato, anche lui trascinatore dell’Inter avviata a vincere lo scudetto; su un Chiesa impostosi nella Juve al primo anno in modo chiaro, risolti i dubbi tattici sulla sua natura tecnica e tattica, nonostante la crisi di risultati dei bianconeri. Tutti hanno avuto modo di arricchire il proprio bagaglio internazionale (anche se amaramente), esperienza comunque fondamentale per un giovane in ascesa. Non a caso stiamo parlando di un tris di giovani campioni al vertice delle valutazioni del mercato nel nostro campionato, che toccano quota 60 milioni".