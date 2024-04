Brutta notizia per Inzaghi: Bastoni, il difensore più in forma reduce da tre assist, si è fermato per un problema muscolare. Nulla di grave, ma dovrebbe saltare la sfida di lunedì con l'Udinese. Inzaghi ha una doppia opzione per il reparto arretrato.

"Il difensore azzurro, tra i più in forma in questo periodo in cui invece alcuni compagni sembrano meno brillanti, ieri ha lavorato a parte per un affaticamento al flessore. Niente di grave, un primo accertamento ha escluso lesioni, ma inevitabilmente la sua presenza nel posticipo di lunedì sera a Udine diventa a rischio. Basto verrà rivalutato tra oggi e domani, quando nel pomeriggio la squadra prenderà il charter che la porterà in Friuli. Se l’affaticamento dovesse rientrare si potrebbe anche ipotizzare una convocazione per il match con l’Udinese, ma la linea generale è improntata alla prudenza e non avrebbe senso rischiare il mancino ex Parma. Per di più con un derby quasi alle porte", scrive La Gazzetta dello Sport.