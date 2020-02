Inter, Bastoni: “Coppa Italia nostro obiettivo, vogliamo la finale. Saremmo stupidi a…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima del fischio d’inizio della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli, Alessandro Bastoni ha mostrato tutta la convinzione dell’ambiente nerazzurro nel voler raggiungere la finale della competizione. Ecco le sue parole:

“Sicuramente è uno dei nostri obiettivi. Dobbiamo fare bene, non sottovalutare la partita e provare ad arrivare in finale. L’onda del derby? C’è tanto entusiasmo. Il Napoli è una grande squadra, nonostante l’ultimo risultato. Saremmo stupidi a sottovalutarli. Mertens centravanti? Siamo preparati a tutto, non cambia niente per noi se giocherà lui o Milik“.

(Fonte: Rai Sport)