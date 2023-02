Bastoni-Inter, avanti a oltranza per il rinnovo: forbice ancora ampia. Il difensore chiede…

Dopo aver perso Skriniar, l'Inter non vuole di certo veder andare via un altro difensore a parametro zero. Si lavora all'accordo, previsti nuovi incontri

Dopo aver perso Skriniar, l'Inter non vuole di certo veder andare via un altro difensore a parametro zero. Per questo si lavora all'accordo con Alessandro Bastoni, previsti nuovi incontri per trovare l'intesa.

"Nelle prossime settimane proseguiranno i discorsi per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2024. Ad oggi la forbice tra domanda e offerta è ampia (Bastoni punta ad una quota fissa da 5 milioni, quando oggi ne percepisce 2.8, più bonus). Per evitare qualsiasi tipo di problema le parti dovranno necessariamente aggiornarsi e possibilmente venirsi incontro, anche se la quadra in sostanza potrà essere trovata solo quando le possibilità di bilancio potranno soddisfare uno stipendio ritenuto congruo", spiega Tuttosport.