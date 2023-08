Bayern, Pavard in gol nell’amichevole di oggi: la sua reazione dice tutto

Il difensore francese è sceso in campo nell'amichevole di oggi dei bavaresi contro il Fanclub "Weinbeisser Kaltern", andando anche in gol

Sono ore calde per quanto riguarda l'asse Milano-Monaco, con l'Inter che continua il suo pressing per arrivare al suo obiettivo numero in difesa, ovvero Benjamin Pavard. Intanto, dopo la panchina nella gara di ieri sera contro il Werder Brema, il difensore francese è sceso in campo nell'amichevole di oggi dei bavaresi contro il Fanclub "Weinbeisser Kaltern", andando anche in gol: ma la sua reazione dopo la rete dice tutto ed esprime in toto il suo malcontento e la sua voglia di cambiare aria. Ecco le foto: