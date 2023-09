“Belen ha fatto come Lukaku con l’Inter”: la rivelazione a sorpresa di Cattelan

Alessandro Cattelan, ospite dell'ultima puntata di 'La volta buona' in onda lunedì 25 settembre, ha parlato per la prima volta del forfait di Belen Rodriguez a 'Stasera c'è Cattelan'. Belen pare abbia deciso di prendersi un momento di pausa e sembra essere sparita nel nulla. A 'La volta buona' Cattelan ha fatto chiarezza sui tanti rumors circolati nei giorni scorsi, svelando: "Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’ E poi non ha più risposto al telefono… Ha fatto come Lukaku"...