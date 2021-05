Bellinazzo: “Futuro Inter? Si chiude a breve. Lo scudetto potrebbe spingere la Cina…”

Nemmeno il tempo di festeggiare il 19° scudetto della storia dell'Inter, che in casa nerazzurra si pensa già al futuro

FUTURO SOCIETARIO - "L'Inter deve chiudere l'accordo ponte per la cassa e per arrivare tranquillamente a fine stagione. Ci sono due fondi americani con cui si sta trattando. A breve si chiuderà anche questa questione, come quella per la quota di minoranza. Bain Capital o chi per esso potrebbe entrare anche come socio di minoranza. Suning cercherà di avere qualche novità sul fronte stadio".