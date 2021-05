Mercato Inter, da Zhang segnale chiaro per il futuro. Ma niente smantellamento

Dopo aver conquistato lo scudetto con 4 giornate di anticipo, per l’Inter è già tempo di pensare alla prossima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente Steven Zhang ha già dato delle indicazioni precise per quanto...

Dopo aver conquistato lo scudetto con 4 giornate di anticipo, per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente Steven Zhang ha già dato delle indicazioni precise per quanto riguarda il mercato: "Zhang ha già mandato un segnale chiaro in ottica futura: il prossimo mercato dovrà essere fatto in regime di contenimento dei costi. Ma un conto è progettare entrate e uscite in maniera bilanciata, altro è smantellare. E nessuno, dentro l'Inter, ha mai captato dalla proprietà la necessità/volontà di cambiare radicalmente la squadra. C'è, al contrario, l'idea di mantenere l'ossatura sportiva che ha appena consentito a Zhang di diventare il presidente nerazzurro più giovane a vincere uno scudetto e a Suning la prima proprietà straniera a trionfare in Italia".