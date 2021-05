Bellinazzo: “Inter ridurrà costi del 20%. Ma la vera svolta sarà…”

Il giornalista del Sole 24 Ore, esperto di finanza, ha parlato a Sky Sport della situazione dell'Inter e del futuro del club

"Si lavorerà per una riduzione intorno al 20%. Il costo dato da ingaggi, tasse e vari ammortamenti dei cartellini viaggia attorno ai 300 milioni annui. Questo va ad erodere tutto il fatturato prodotto del club che ha dovuto rinunciare agli incassi di San Siro. Questa riduzione dovrà sposarsi con mix di operazione che possono alleggerire ingaggi o prendendo giocatori che possono sfruttare decreto crescita o lavorando su parametri zeri. Aggiungendo le ricontrattazioni di alcuni giocatori. La strada del fondo americano fornirà gli strumenti per pagare i costi e le spese di questa stagione e bisognerà rimodulare il bond da 150 milioni. L'indebitamento sul nuovo fondo non graverà su quello vecchio, la società non dovrà pagare interessi. Sarà fondamentale dare sicurezza finanziaria, la vera svolta saranno i bonus legati ai risultati. Questo potrebbe consentire di avere un impatto meno traumatico nelle contrattazioni con i big".