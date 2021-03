Bellinazzo: “Pif, Inter in cima alla lista: volontà fortissima ma ostacolata. Fortress…”

Suning cerca finanziatori per un prestito che possa garantire liquidità nel breve termine: americani in pole gli arabi non mollano

Daniele Vitiello

Suning ha deciso di rimanere al timone dell'Inter. Questa la novità importante emersa nel corso del lungo intervento di Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, sul canale YouTube 'Il Verbo del Vate'. Di conseguenza, bisognerà trovare un finanziatore per un prestito che possa garantire liquidità da qui al termine della stagione. A tal proposito, Bellinazzo ha spiegato: "Fortress è più avanti di tutti. Non mi risulta che il fondo arabo abbia fatto al momento una due diligence, per cui non credo sia così avanti come ho letto. Sono comunque aperti diversi dossier per trovare le condizioni migliori. La scadenza di fine marzo/inizio aprile è quella che si potrebbe rispettare, ma queste gestioni vanno gestite con oculatezza. L'idea è trovare una sistemazione e bloccare voci e turbamenti".

Gli americani risultano in pole, ma continua a resistere l'ipotesi legata a Pif: "C'è assolutamente la volontà del fondo sovrano arabo di acquisire una squadra importante in Europa e l'Inter è in cima alla lista in questo momento. Per quanto ci sia un fortissimo interesse, c'è il fortissimo problema politico da gestire rispetto a quelle che sono in questo momento le relazioni diplomatiche dell'Occidente con Riyad e Mohammad bin Salman. Sarebbe molto complicata un'operazione diretta da gestire, ma c'è un interesse molto più ampio da tenere sotto occhio". Tutto ciò, al netto di nodi importanti da sciogliere: "Per quanto ci sia un fortissimo interesse, c'è il fortissimo problema politico da gestire rispetto a quelle che sono in questo momento le relazioni diplomatiche dell'Occidente con Riyad e Mohammad bin Salman. Sarebbe molto complicata un'operazione diretta da gestire, ma c'è un interesse molto più ampio da tenere sotto occhio".