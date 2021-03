Bellinazzo: “Stadio? Parole Sala inopportune. Inter e Milan non spariranno mai”

Il punto del giornalista anche sulla questione stadio dopo le parole del Sindaco di Milano

Il giornalista del Sole 24 Ore si è schierato dalla parte dei club, e in particolare dell'Inter, dopo le parole del sindaco Sala di qualche giorno fa: " La dichiarazione di Sala non è stata opportuna e ha avuto finalità elettorali e non di salvaguardia dell'interesse pubblico. Credo che lo stadio nuovo sia fondamentale per le due squadre, a differenza di una cattedrale nel deserto che è il Meazza attualmente. Un'amministrazione lungimirante dovrebbe pensare questo, senza ovviamente prendere a scatola chiusa il progetto.

Il Comune ha tutto il diritto di sancire se un'opera pubblica ha pubblico interesse o meno. Credo al tempo stesso che chi presenta un'offerta abbia il diritto di ricevere una risposta in tempi celeri. In due anni invece non si è ancora capito. La legge sugli stadi si basa su un principio molto chiaro: ti concedo di fare altro nell'ambito di quel progetto per renderlo sostenibile economicamente perché io ente pubblico non ci metto una lira. Inter e Milan non possono sparire, ma ci saranno sempre, a prescindere dalle loro proprietà: da qui la pretestuosità delle parole di Sala".