Inter, Bellinazzo: “Pif e Bc Partners, ecco la situazione. Il punto sul main sponsor”

L'aggiornamento sui fondi interessati al pacchetto di minoranza nerazzurro e sul marchio che prenderà il posto di Pirelli

Daniele Vitiello

C'è molta curiosità nell'ambiente nerazzurro su chi raccoglierà le quote di minoranza che Suning è disposta a mettere sul piatto per garantire liquidità in cassa e stabilità al futuro dell'Inter. Marco Bellinazzo, nel corso della diretta Facebook con Inter Dipendenza, ha commentato l'interesse ormai noto degli arabi di Pif: "Un'eventuale partecipazione azionaria del fondo sovrano arabo nel capitale dell'Inter ovviamente creerebbe una serie di problematiche sul piano internazionale. Quando Pif ha tentato di comprare il Newcastle ci sono state resistenze non ufficiali, ma ufficiose da parte della Premier League. Gli inglesi hanno impedito questa operazione".

A proposito invece della trattativa arenatasi per la cessione addirittura del controllo dell'Inter a BC Partners, Bellinazzo ha aggiunto: "BC Partners ha fatto una forte campagna mediatica sull'operazione. L'obiettivo era sfruttare il momento di debolezza importante di Suning, anche forzando sulla stampa internazionale. Le risposte piccate di Suning vanno anche in questa direzione. Ho letto moltissima tensione proprio per qualche forzatura che ho visto".

Intanto si attendono novità sul main sponsor che prenderà il posto di Pirelli sulle maglie nerazzurre. Bellinazzo ha spiegato: "Fino alle difficoltà dell'ultimo periodo c'era un processo molto avanzato in Asia, dopodiché tutto si è bloccato. E' un discorso che va ripreso, ma non è detto che al ritorno di Steven Zhang non possano esserci annunci importanti in questo senso. Staremo a vedere".