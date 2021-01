Bellinazzo: “Suning ha il timone dell’Inter e non intende certo mollarlo. Come tutti…”

Ospite negli studi di Sport Italia, Marco Bellinazzo sottolinea l’intenzione di Suning di rimanere al timone dell’Inter. Questo il commento del giornalista del Sole 24 Ore: “La priorità per i prossimi due anni per tutti i club sarà quello di contenere il monte ingaggi”.

“L’Inter cerca soci? L’Inter resta di Suning che deve raccogliere i frutti degli investimenti oltre 650 milioni che ha fatto in pochissimi anni. Come tutti i grandi club ha bisogno di liquidità e deve rifinanziare un bond ed è naturale che si vada a cercare sul mercato soggetti che ti prestino i soldi, o soggetti che entrino in società con una quota di minoranza. Suning ha il timone dell’Inter e non intende certo mollarlo in questo momento, non disconoscendo che le politiche del governo cinese sugli investimenti stranieri sono molto altalenanti. Suning deve sempre prestare un orecchio a quello che arriva da Pechino“.

(Sport Italia)