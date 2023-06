Biasin: “A breve addio Inter-Dzeko. Certe separazioni logiche e inevitabili”

Edin Dzeko è sempre più vicino a firmare con il Fenerbahce in Turchia: ecco il pensiero di Fabrizio Biasin sul suo addio all'Inter

Presto Edin Dzeko dirà addio all'Inter a parametro zero. Il bosniaco è sempre più vicino a firmare con il Fenerbahce in Turchia. Ecco il pensiero di Fabrizio Biasin sull'attaccante ex Roma.