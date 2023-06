Sky – Inter, Acerbi sarà riscattato. Domani in sede agenti di Bisseck, Dzeko…

Importanti novità sul mercato di casa Inter da Sky Sport: da Acerbi e de Vrij a Dzeko. Domani in sede gli agenti di Bisseck

Il futuro di Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e non soltanto. Importanti novità sul mercato di casa Inter da Sky Sport, in particolare da Gianluca Di Marzio: "Oggi l'agente di de Vrij e Acerbi era in sede, il contratto di de Vrij è praticamente stato rinnovato, andrà solo firmato e Acerbi verrà riscattato.