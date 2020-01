Biasin: “Eriksen non ha vinto nulla? E Motta-Milito? Vorrei che mi presentaste chi dice che…”

Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del mercato dell’Inter. Ovviamente, il tema principale è l’arrivo di Christian Eriksen. Il danese è in dirittura d’arrivo.

“Non sarebbe stato meglio Vidal?”, ha chiesto un ascoltatore.

“Eriksen e Vidal sono due giocatori molto diversi. Hanno caratteristiche opposte. Nella testa di Conte, il giocatore ideale era Vidal. Vidal avrebbe preso il posto, probabilmente, di Barella. Mentre Eriksen è esattamente l’opposto, è un giocatore di maggiore qualità, probabilmente prenderà il posto di Sensi. Sono due giocatori diversi ma entrambi di primissimo piano. Vidal non è più sul mercato, speriamo che Eriksen arrivi in fretta perché è quello che serve ad Antonio Conte”, la risposta di Biasin.

Le perplessità su Eriksen

“Prima di tutto non so chi abbia perplessità su Eriksen, chi possa averne. Dovete presentarmelo chi ha le perplessità su Eriksen, ci parlerei volentieri. Non ha vinto niente? Penso a Milito e Thiago Motta, che sono arrivati all’Inter senza vincere niente e poi hanno vinto tutto tutto insieme. Un giocatore si valuta dalla capacità di incidere. Eriksen è di primissima fascia, se l’Inter riesce a prenderlo per 15-20 milioni fa un piccolo capolavoro“.