Biasin: “Inter, Dybala vicinissimo. E c’è chi sostiene addirittura che sia pronto…”

Il giornalista: "L'argentino, ormai ex Juve, si avvicina a lunghi passi ad Appiano Gentile. Le parti ammiccano e l'offerta del club potrebbe aver convinto tutti"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Paulo Dybala, sempre più vicino all'Inter: "L'argentino, ormai ex Juve, si avvicina a lunghi passi ad Appiano Gentile. Le parti ammiccano e l'offerta del club (7 milioni netti per 3 anni + 1) potrebbe aver convinto tutti quanti. Si attende la risposta dell'attaccante, ma tutto fa pensare che la fumata bianca sia in arrivo. Quando? L'inizio della prossima settimana potrebbe essere un buon momento (c'è chi sostiene che il video di presentazione del giocatore sia già pronto, ma questa cosa la mettiamo tra parentesi perché trattasi di pissi-pissi...)".