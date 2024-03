Le parole del giornalista sulla stagione nerazzurro e sul possibile ritorno di Icardi in Italia

Intervistato da Lanotiziasportiva.com, Fabrizio Biasin ha commentato la stagione dell'Inter. I nerazzurri sono primi in campionato con un vantaggio di 14 punti sul Milan, l'unico neo della stagione è l'eliminazione dalla Champions League. "Personalmente non devo lanciare messaggi a nessuno. È l’Inter che sta lanciando messaggi rispetto a un 2024 fatto di tante belle partite e una delusione in Champions League".