Biasin: “Inter, priorità Lukaku. E tra gli obiettivi c’è un nome perfetto”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "Simone Inzaghi resterà a Milano ancora un paio di giorni, poi andrà in vacanza. Il tecnico dell’Inter è in contatto costante con il ds Piero Ausilio e studia il modo migliore per costruire una squadra che sia il più possibile all’altezza della precedente. Priorità: Lukaku.