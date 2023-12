Così il giornalista: "Verso Inter-Udinese di sabato: Inzaghi al momento non pensa a Frattesi esterno a tutta fascia"

"Verso Inter-Udinese di sabato: Inzaghi al momento non pensa a Frattesi esterno a tutta fascia. Darmian e Cuadrado (colombiano non ancora al 100%) si “spartiranno” i 90 minuti sulla corsia di destra". Queste le informazioni raccolte da Fabrizio Biasin in merito alla scelta di Simone Inzaghi su chi schierare sabato sera nel match coi friulani sulla fascia destra.