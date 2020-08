Biasin: “C’è un interista sul mercato ed è chiaro. E poi c’è quel signore con la M che…”

Una nuova Inter. Dopo il vertice di oltre ore di ieri, vicino Varese, la società nerazzurra può finalmente concentrarsi sulla nuova stagione. Una stagione con Antonio Conte ancora in panchina.

E si torna a parlare insistentemente di mercato, dopo la conferma del tecnico.

“Skriniar è sul mercato e questo è abbastanza chiaro. L’obiettivo è Kumbulla e davanti bisognerà prima capire cosa succederà con Lautaro. Poi c’è il discorso con quel signore lì, quello che ha il cognome che inizia con M, ma che non voglio nemmeno nominare“, ha commentato Fabrizio Biasin a Radio 24.

“Chi ha vinto tra Conte e l’Inter? Innanzitutto questa è una partita che non si sarebbe dovuta giocare. Credo però che il vero vincitore sia Steven Zhang. Volendo a centrocampo c’era uno dei migliori giocatori al mondo, statistiche alla mano. Spero che la prossima non sia la stagione di Eriksen in panchina. Non dico di farne il fulcro di tutto, ma deve giocare”.