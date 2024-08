Nel corso di un video per il canale YouTube IoTifoInter, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter

Nel corso di un video per il canale YouTube IoTifoInter, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter: "La rosa è formata, al limite servono due inserimenti: uno lo do per più che possibile ed è il braccetto. Credo che da qui a fine mercato inseriranno questo giovane tendenzialmente di piede sinistro e questo è chiaro".