"Unica soluzione possibile per l’Inter dopo la “rottura” con Samardzic (vedremo se ufficiale): ti tieni Sensi e porti a casa Taremi". Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito a quanto sta accadendo in queste ore all'Inter: la trattativa per Lazar Samardzic è infatti bloccata perché la società si è vista presentare sul tavolo un fascicolo con richieste diverse rispetto a quelle pattuite giorni fa.