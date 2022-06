Biasin: “Skriniar? Psg gli triplica ingaggio. Inter vuole solo soldi, lo scenario”

Nel corso di una diretta con Calciomercato.it, Fabrizio Biasin , giornalista, ha aggiornato sul futuro di Milan Skriniar , obiettivo numero uno del Psg: "All'Inter è stata recapitata un'offerta da 50 milioni più un giocatore da Draxler in giù, offerta respinta al mittente, con l'Inter che ascolterà solo offerte senza senso. La preoccupazione legittima dei tifosi è che questa possa arrivare ed è possibile che arrivi: io credo che da 70 milioni in su l'Inter possa cominciare a vacillare.

Ma al momento questa non è arrivata: però al giocatore è stato proposto un ingaggio triplicato. Skriniar ha la volontà assoluta di restare, l'Inter se lo terrebbe volentieri: ma se arrivassero 70 milioni o più, posso immaginare cosa può succedere. Draxler? Non credo proprio che l'Inter sia interessata a contropartita: l'offerte deve essere solo in quattrini. L'Inter ora ritiene Skriniar un suo giocatore e spera di tenerlo, ma il Psg ha sempre ottimi argomenti per farti cambiare idea. Dovessero arrivare 70 milioni, non so cosa può succedere".