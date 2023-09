TS – Big Marcus, altro che Big Rom: momento magico, così Thuram si è preso l’Inter

Un momento magico quello vissuto ieri da Thuram che aveva avuto 7.615 giorni prima anche suo papà Lilian, allora difensore della Juventus. Il suo ultimo gol in Serie A, infatti, l’ex campione del Mondo e d’Europa lo realizzò il 10 novembre 2002 in un Juventus-Milan 2-1”, si legge.

