Sky – Bilancio Inter in netto miglioramento: ecco le cifre

Il bilancio dell'Inter è in netto miglioramento. Sky Sport fa il punto sulla situazione societaria e spiega che con Pimco "tutto procede in maniera veloce e non potrebbe essere altrimenti perché scavallare la data del 20 maggio con in tasca un nuovo accordo alzerebbe la soglia dell’ottimismo già ripagata dal dato dei ricavi del club, anche grazie a nuove sponsorizzazioni e ai risultati sportivi, e a quella del bilancio che chiuderà con un passivo tra i 40 e i 50 milioni in netto miglioramento rispetto agli 85 della gestione 22/23 o ai 140 dell’esercizio 21/22.