"Tale risultato è trainato da un aumento dei ricavi , pari a 265,4 milioni di Euro , in crescita del 34,6% ovvero di 91,8 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo di riferimento, accompagnato da una sostanziale stabilizzazione dei costi. L’incremento è stato guidato dalle operazioni di mercato della sessione estiva 2023 , pari a 41,7milioni di Euro . Sono, inoltre, cresciuti i valori dei diritti audiovisivi e dei ricavi da matchday per un totale di 29,4 milioni di Euro . A completare il quadro l’aumento del valore dei ricavi da sponsorizzazione , generati principalmente dal rinnovo con lo sponsor tecnico Nike e con il Jersey Sponsor Paramount+, e dalla divisione retail & licensing del Club", spiega la stessa Inter .

