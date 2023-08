Pavard-Bayern, le ultime dalla Bild: “Giocatore toccato dalla situazione confusa, soffre di…”

La situazione di Benjamin Pavard non si è ancora sbloccata. Il giocatore francese non si allena con il Bayern Monaco e attende con sempre più trepidazione di poter andare all'Inter. Anche i nerazzurri sono in trepidante attesa, soprattutto Simone Inzaghi che contava di avere il difensore già nei giorni scorsi ad Appiano Gentile per poterlo aggregare alla trasferta in programma domani, a Cagliari.