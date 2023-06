Bisseck, l’Inter brucia tutti: “Ecco il vice Bastoni”. Nuovo incontro per la fumata bianca

Bisseck , infatti, è un destro naturale che però predilige agire nel centrosinistra della difesa a tre. In questa stagione con l’Aahrus ha collezionato 35 presenze e segnato 5 reti, così da attirare l’attenzione di diversi top club europei. Marotta e Ausilio sono stati velocissimi a prendere contatto con gli agenti del giocatore. Ieri a Milano hanno di fatto trovato un accordo di massima per l’acquisto del difensore classe 2000 con l’Aarhus. L’Inter pagherà la clausola rescissoria da 7 milioni in due trance, dividendo così sui prossimi due esercizi la spesa totale". spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il primo summit ha portato velocemente alla fumata bianca. Ieri gli agenti di Bisseck si sono presentati nella sede nerazzurra nella tarda mattina e già nel primo pomeriggio filtrava grande ottimismo per il buon esito dell’operazione. Del resto, il gigante di Colonia (196 centimetri per 83 kg) in prima persona ha cominciato a spingere per il trasferimento all’Inter non appena venuto a conoscenza dell’interesse del club di Zhang. L’accordo per il suo ingaggio verrà definito nei minimi dettagli nel nuovo incontro che si terrà – probabilmente – all’inizio della prossima settimana (contratto quinquennale).