Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato gli episodi di moviola più rilevanti di Bologna-Inter giudicando anche la prestazione dell'arbitro Pairetto, al quale è stato attribuito un 6.5 in pagella: "Un paio di sbandate (il voler ammonire Bisseck dopo il gol; la gestione del recupero) ma è più che sufficiente la partita di Pairetto, che giudica tutti gli scontri nelle aree in maniera corretta. Sono 29 i falli fischiati e tre i cartellini gialli, direzione sotto controllo e senza strafare. Intervento di Odgaard in scivolata su Carlos Augusto: rischioso, ma il giocatore del Bologna prende prima il pallone in maniera netta.