"La squadra di Thiago Motta, che ha vinto le ultime sei partite, e quella di Simone Inzaghi, che di vittorie nel 2024 ne ha messe in fila dodici e colleziona record europei. Non ci sarà da stupirsi se oggi al Dall’Ara andrà invece in scena una gara attenta, di reciproco rispetto. Le due squadre sono abbonate ai tre punti, ma di perdere non ha voglia nessuno. Non il Bologna, quarto a quota 51, incalzato dalla Roma di De Rossi. È probabile che anche la quinta classificata andrà in Champions, ma nel dubbio è meglio non rischiare. E non vuole tornare a casa a mani vuote l’Inter, perché dopo questa in campionato ne mancano altre dieci, e soprattutto perché mercoledì volerà a Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions con l’Atletico. È importante arrivarci col morale giusto", scrive Repubblica.