Inter, rischio declassamento per rating bond: “Posizione finanziaria club deteriorata”

Il bond dell'Inter lanciato da Suning rischia un declassamento a causa della situazione finanziaria del club

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, l'Inter rischia un ulteriore declassamento del rating del bond lanciato da Suning. Fitch Ratings, infatti, avrebbe inserito il bond di Inter Media and Communication S.p.A. (MediaCo), che attualmente ha un rating di BB-, nella lista Rating Watch Negative (RWN). Ovvero i bond sotto osservazione in vista, appunto, di un possibile declassamento. Nel comunicato si legge:

"L’azione RWN è in risposta a importanti problemi di liquidità che ci aspettiamo nei prossimi mesi in FC Internazionale Milano S.p.A (TeamCo) e al conseguente deterioramento della posizione finanziaria consolidata dell’Inter.TeamCo ha avuto una riduzione delle entrate di circa il 20% nell’anno finanziario terminato a giugno 2020 (FY20) su base annua a causa del fatto che tutte le partite si sono svolte a porte chiuse senza fan presenti. Anche gli stipendi dei giocatori del club sono circa il 20% superiori alle nostre aspettative iniziali per il FY21 a causa di un mercato dei trasferimenti dei giocatori significativamente più debole in tutta Europa. Ciò ha portato a limitati afflussi di cassa dalla vendita di giocatori e ha assicurato che i salari dei giocatori siano notevolmente superiori alle aspettative. Inoltre, sono continuate le difficoltà nella raccolta di entrate dai partner di sponsorizzazione asiatici".