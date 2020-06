Bonolis: “Conte? Non penso sia intoccabile. Ecco cosa mi aspetto sul mercato. Lautaro…”

Napoli-Inter, mercato e la situazione di Lautaro. Sono questi i temi affrontati da Paolo Bonolis intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Il conduttore e noto tifoso nerazzurro analizza così la gara del San Paolo: “La partita l’ha fatta l’Inter, come all’andata. Il Napoli ha trovato due circostanze che hanno permesso di passare il turno. Conta poco quanto giochi ma conta quanto segni. Penso che i nerazzurri abbiano alla fine giocato bene anche se smorzati in attacco. Forse c’è stato un errore tattico: in vantaggio fuori casa su calcio d’angolo non c’è bisogno di tutti i difensori dentro l’area. Quel gol è stato un fulmine a ciel sereno. Tanto di cappello a chi ha passato il turno“.

Sulle critiche a Conte: "Non penso sia intoccabile, ha fatto un ottimo lavoro fino a questo punto. Ci sono stati diversi infortuni che hanno costretto a giocare sempre con gli stessi giocatori in questo momento importante della stagione. Sanchez è tornato a pelo dopo essersi fermato. L'Inter ha manifestato grande compattezza, il 3-5-2 si addice all'allenatore e penso che alcuni giocatori possano migliorare. Mi aspetto che sul mercato la famiglia Zhang punti a fare uno scalino ulteriore. Il campionato non è compromesso e c'è un'Europa League in cui fare bene. Non vedo questo disfattismo".

Su Lautaro: "La sua gara non è stata eccellente, come quella di Lukaku. Non dimentichiamoci che è molto giovane e gestire determinate pressioni non è semplice".

(Radio Sportiva)