Bonolis: “Faremo la nostra Linea Maginot. Ma sono sereno, vada come vada abbiamo già vinto”

"Certo, la tensione si sente, non siamo qui a giocare a ping pong. Possiamo giocare con serenità, vada come vada, abbiamo già vinto. Sto provando molto entusiasmo: tanti anni fa non fui in grado di andare a Madrid, visto che mia figlia si laureava nel Vermont. Mi godo ora questa prima finale da spettatore. Viaggio bellissimo. Haaland fa ovviamente paura, ma tutto il City inquieta. E' la squadra più forte che ho visto negli ultimi anni. Faremo la nostra Linea Maginot, magari qualche metro più avanti. Acerbi ha passato momenti difficili, non sarà certo un Haaland a mettergli paura. Con una giusta gabbia attorno, Simone saprà fare quello che deve fare".