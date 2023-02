GdS – Inter, bonus finiti: “Zhang chiaro da sempre: vuole che Inzaghi…”

"Mantenere questa posizione significherebbe confermarsi rispetto a un anno fa, non fare passi indietro. Ma pure dare un effettivo cambio di passo in questi ultimi mesi di stagione, dopo le turbolenze di un 2023 fin qui al di sotto delle aspettative. Serve una svolta, insomma. Un segnale forte dalla squadra e dall’allenatore, che non può prescindere anche da un cammino europeo all’altezza delle ambizioni del club e con prestazioni di livello. Su questo punto, il presidente Zhang è sempre stato molto chiaro: vuole un’Inter capace di riassestarsi tra le migliori otto d’Europa. E l’unica via per riuscirci è tornare ad essere brillanti nel gioco e affamati. Insomma, contro la Samp la squadra si è giocata l’ultimo bonus: serve una svolta immediata, un cambio di marcia già da sabato con l’Udinese.

La Supercoppa da sola non può bastare a cancellare la delusione per un cammino in campionato con troppe cadute inaspettate. La Coppa Italia renderebbe meno amaro il giudizio, certo, ma la differenza la faranno le prestazioni dei prossimi mesi. Ed è per questo che fare strada in Champions aiuterebbe a guardare il bicchiere mezzo pieno. Inzaghi è il primo che si aspettava di più e che non pensava di finire in questa situazione. Ne può uscire riconquistando San Siro già mercoledì prossimo, nell’andata degli ottavi di Champions col Porto”, si legge.