Cds – Sempre Lukaku, l’Inter è ancora viva. Se batterà lo Shakhtar, non solo avrà la certezza…

Dopo il Sassuolo, è arrivata un’altra buona prova per l’Inter contro il Borussia Monchegladbach. I nerazzurri tengono ancore vive le speranze di qualificazione dopo aver battuto i tedeschi. “L‘Inter è ancora viva. Se mercoledì conquisteranno i tre punti contro lo Shakhtar a San Siro, non solo avranno la certezza di chiudere il girone al terzo posto, ma, in caso di successo nell’altra sfida dei tedeschi o del Real Madrid (occhio al “biscotto”…), si qualificheranno agli ottavi come secondi nel girone”, sottolinea il Corriere dello Sport.

“Alla luce della prestazione offerta al Borussia-Park i nerazzurri non avrebbero meritato un risultato diverso rispetto a un successo che in Champions mancava da un anno. Ancora una volta glielo ha regalato quel giocatore incredibile che risponde al nome di Romelu Lukaku. La vittoria in terra tedesca, però, non è frutto solo della prova dell’ex United, ben assistito dal resto di una formazione decisa a confermare i passi in avanti di sabato a Reggio Emilia. Stavolta è stata meno solida in difesa, ma ha comunque avuto la forza mentale per superare le difficoltà che non sono mancate”.