L'Inter è il nono brand calcistico al mondo. Lo rivela Brand Finance, società che da sempre si occupa di brand sportivi e non con relative valutazioni. L'Inter, come forza del brand, è l'unica italiana in top 10, alle prese con i colossi del calcio europeo. La forza del brand è concetto diverso dal valore del brand, classifica in cui l'Inter è stabilmente al 14esimo posto, una posizione davanti al Milan.

Il brand nerazzurro, trascinato dai risultati in Italia e in Europa, è salito di 3 posizioni, dalla 12esima alla nona, sopravanzando non solo la Juventus ma anche il Chelsea di Todd Boehly. L'Inter si piazza al nono posto con un lusinghiero 84,6 di punteggio. In testa, come prevedibile, il Real Madrid delle stelle con 96,3 punti, un punteggio che consente alle merengues di stare davanti a marchi come Google, Ferrari e Coca Cola.