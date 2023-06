Brozovic, l’Al-Nassr offre contratto di 4 anni a 20 mln: “Marcelo però chiede…”

Marcelo Brozovic è sempre più vicino a dire addio all’Inter: lo aspetta l’Al-Nassr. Come svelato da Matteo Moretto di Relevo, il club saudita “offre a Brozovic un contratto di 4 anni, ma il giocatore preferirebbe firmare per 3 anni.

Stipendio di 20 milioni di euro netti a stagione per Brozo”. Il centrocampista croato è pronto a salutare i nerazzurri, l’Inter poi proverà a chiudere per Davide Frattesi, obiettivo numero uno per rinforzare la mediana.