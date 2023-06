Inter, Brozovic ai saluti. Fognini lo prega: “Resta”. Lui risponde così

Tra oggi e domani l'Inter e l'Al-Nassr chiuderanno la trattativa per il passaggio del centrocampista croato in Arabia

Sono le ultime ore interiste di Marcelo Brozovic. Tra oggi e domani infatti l'Inter e l'Al-Nassr chiuderanno la trattativa per il passaggio del centrocampista croato in Arabia per circa 23 milioni di euro a stagione. Nell'attesa, però, il croato si sta scatenando sui social colpendo ai sentimenti dei tifosi: prima l'ennesimo "Bare dove sei?", poi varie foto del figlio Rafael ad Appiano Gentile con la maglia nerazzurra. E proprio sotto a queste il tennista Fabio Fognini, grande tifoso dell'Inter, ha scritto un messaggio chiarissimo a Brozovic: "Resta". "Rafi (il figlio, ndr) è pronto a firmare", ha risposto sarcasticamente Epic. Ormai ci siamo.