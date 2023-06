Brozovic-Al Nassr, fumata bianca in arrivo: ecco quanto incasserà l’Inter

La conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport attraverso il suo sito. Si legge infatti: “La trattativa per Marcelo Brozovic all'Al-Nassr non è sfumata. Anzi, dopo una mattinata nella quale tutto sembrava a rischio, con le mancate visite mediche, la richiesta di sconto da parte degli arabi e di buonuscita da parte del croato, le parti sono tornate a sentirsi in serata e la fumata bianca sembra all'orizzonte. Diciamo in arrivo nell'arco delle prossime 24-48 ore. All'Inter non andranno i 23 milioni pattuiti nel meeting con gli arabi andato in scena in settimana in viale della Liberazione, ma 18, una cifra comunque importante per pianificare gli investimenti futuri, in particolare quello per Lukaku, la priorità di Inzaghi. A Brozovic, invece, un triennale da 26-27 milioni a stagione.