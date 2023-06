Inter, Marotta: “Brozovic in Arabia? Alla fine decide sempre il calciatore”

Marcelo Brozovic giocherà in Arabia Saudita dall'anno prossimo? L'interrogativo in queste ore è vivo più che mai. Perché se è vero che l'Al-Nassr ha convinto il centrocampista croato con un'offerta diventata davvero faraonica, ha però scontentato l'Inter abbassando la cifra da corrispondere ai nerazzurri e questo ha portato tutto in fase di stallo. Almeno per il momento.