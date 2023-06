Brozovic, GdS conferma: “Rilancio a 23 mln per l’Inter. Al giocatore offerta irrinunciabile”

Il centrocampista dell'Inter è sempre più vicino al passaggio in Arabia, la fumata bianca è prossima. Il croato pronto a dire addio

Marcelo Brozovic è pronto a dire addio all'Inter. Il centrocampista croato potrebbe presto accettare l'offerta dell'Al Nassr che ha aumentato la proposta per il regista all'Inter. La fumata bianca è sempre più vicina.

"È sempre più vicino l'addio di Marcelo Brozovic dall'Inter dopo 8 anni. Cresce l'ottimismo, in casa Inter, per la positiva conclusione della trattativa con il club saudita Al Nassr che, per domani, ha annunciato un rilancio dell'offerta a 23 milioni.