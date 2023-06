Libero – Brozovic mette in panchina Mkhitaryan. E Guardiola lo vuole al City

Un giocatore ritrovato sul campo e anche in ottica mercato, come scrive Libero: "Non ci giriamo troppo attorno: il Brozovic visto ieri e nelle ultime settimane non può star fuori. Con Mkhitaryan appena tornato a disposizione è probabile che il croato acchiappi la maglia da titolare per provare a tenere qualche pallone contro i giocolieri del City. Per capirci: Guardiola ha già messo gli occhi addosso a Marcelo da Zagabria anche in ottica “prossima stagione”, speriamo che la partita di Istanbul confermi il suo innamoramento".