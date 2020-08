CdS – Inter, su Brozovic piomba il PSG: contatto Leonardo-entourage. Lautaro, senza Messi…

Non solo colpi in entrata. L’Inter lavora sul fronte uscite con due nomi su tutti col cerchietto rosso: Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Il difensore slovacco sarà il big sacrificato sul mercato e piace a tanti club di Premier League, col Tottenham in pole per l’interessamento dell’Inter per Ndombelé e un possibile scambio all’orizzonte.

Il centrocampista croato, invece, potrebbe andare al Bayern Monaco, con Rummenigge che ha preferito non commentare ai microfoni di Tuttosport una possibile trattativa. In caso di offerta importante, l’Inter considererebbe una cessione dell’ex Dinamo Zagabria. E – come riporta il Corriere dello Sport – nelle ultime ore è balzata dalla Francia la notizie di un interessamento del Paris Saint-Germain per Brozovic con un contatto tra Leonardo e l’entourage del croato.

Resta da decidere il futuro di Lautaro Martinez, con il Barcellona che non molla il ‘Toro‘. Il club catalano considera l’argentino il campione che può rilanciare la squadra, ma ora Bartomeu deve prima affrontare il caso Messi: senza la ‘Pulga’, il Barcellona diventerebbe molto meno attraente per Lautaro rispetto all’Inter.