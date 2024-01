Inter-Lazio, probabile la presenza di Brozovic in tribuna. E non è escluso…

Domani l'Inter affronterà la Lazio nella semifinale della Supercoppa italiana. A sostenere la squadra di Inzaghi dalle tribune potrebbe esserci un ex d'eccezione, Marcelo Brozovioc. "Tra un allenamento e l’altro, non è escluso che Brozo faccia un salto a salutare gli ex compagni, così come accaduto con la comitiva del Napoli nel ristorante dell’hotel in cui alloggia. Poi, salvo imprevisti, il croato farà da spettatore alla semifinale in programma venerdì tra la Lazio e la sua ex squadra grazie all’invito ricevuto dalla Lega", sottolinea la Gazzetta dello Sport.