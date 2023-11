Da Cagliari: “Incontro con l’Inter, in ballo c’è uno scambio che farebbe felici tutti”

Più volte Beppe Marotta ha sottolineato che a gennaio l'Inter non sarebbe intervenuta sul mercato. Ma il dirigente nerazzurro è abile nel cogliere le opportunità e quella di Nahitan Nandez potrebbe essere un'occasione da non lasciarsi scappare. Come sottolinea Centotrenutno.com, non è un caso che il direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato sia passato dalle parti della sede nerazzurra più volte nelle ultime settimane, aprendo una trattativa per cercare la quadra che possa soddisfare tutti.

"La chiave che aprirebbe la porta a un Nández vestito di nerazzurro risponde al nome di Gaetano Oristanio. Il talento campano ha confermato le aspettative nei primi mesi in Sardegna. E l’Inter non alzerebbe il muro, anzi. In un gioco di plusvalenze che accontenterebbe tutte la parti in causa. Il Cagliari che eviterebbe di perdere a zero il giocatore più pagato della sua storia, l’Inter che aggiungerebbe un segno più a bilancio per un giovane cresciuto nel vivaio".