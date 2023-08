Verso Cagliari-Inter, le condizioni di Acerbi e Darmian. La possibilità di avere Pavard…

L'Inter accelera per Benjamin Pavard. Il club nerazzurro spera di avere al più presto il via libera dal Bayern che potrebbe arrivare in queste ore. In vista della trasferta di Cagliari, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con gli acciacchi di Acerbi e Darmian, ecco perché è fondamentale che si sblocchi la trattativa per il francese. In questi giorni Acerbi e Darmian stanno svolgendo lavoro differenziato, anche se le due situazioni sono differenti.