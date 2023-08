Calciopoli-Juve, figuraccia finale: Consiglio di Stato respinge ricorso su scudetto Inter 2006

Nel 2011 il consiglio Figc aveva respinto l'istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juve, della decisione di Guido Rossi, e nello stesso anno il Tnas si dichiarò incompetente a intervenire; nel 2019 il Collegio di Garanzia aveva dichiarato innammissibile il ricorso Juve, così come il Tar del Lazio nel 2022. Ora il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso Juve contro la decisione del Tar.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.